Voor de tweede keer in week tijd stroomstoring in Zaltbommel: fout snel hersteld

Het ging uiteindelijk om huishoudens die vallen onder postcode 5301. Dat zouden in ieder geval De Spellewaard in Zaltbommel en de Schoofbandweg in Rossum zijn. De oorzaak is een schakelfout die ontstond tijdens werkzaamheden. ,,Omdat we er letterlijk met onze neus bovenop zaten, was de storing snel verholpen", aldus een woordvoerder van Liander. De storing ontstond om 13.07 uur en was om 13.22 hersteld.