Voor Moos komt er een nieuw hok, met een brede deur

Nadat Bobbie, het vorige varken van Beestenboel, in het voorjaar was overleden, is even nagedacht of er wel een nieuw varken moest komen. ,,Maar een kinderboerderij zonder varken kunnen we ons niet voorstellen", legt Tom van de Klaauw van Beestenboel uit. ,,Wel wilden we wat aan de huisvesting doen. We zijn nu bezig met een nieuw, ruimer varkensverblijf. Het hek is al geplaatst, de stratenmaker is bezig en binnenkort komt het nieuwe hok. Met een brede deur", zegt Van de Klaauw met een knipoog naar de omvang van Moos. ,,Het hok is een gift van Douglashout uit Hedel. En daar zijn we ontzettend blij mee."

Herplaatsing

Het is maar goed dat het nieuwe varkensverblijf ruimer wordt, want Moos is voor een Kune Kune flink aan de maat. ,,Ze kwam toevallig op ons pad", vertelt Van de Klaauw. ,,De vorige eigenaar zocht een goede plek voor haar. En bood meteen aan om, samen met haar dochter, vrijwilliger op de kinderboerderij te worden." Beestenboel is blij dat Moos met deze herplaatsing geholpen is. ,,Mensen beginnen soms aan zo'n schattig klein varkentje, zonder zich te realiseren hoe groot zo'n beest kan worden", vult bestuurslid Dorien Werps aan. ,,Wij hadden ook een biggetje kunnen nemen, maar we hebben bewust voor deze oplossing gekozen."

Dutten

Overigens hoefde Moos bij haar vorige eigenaar niet weg wegens ruimtegebrek, maar omdat het niet boterde met het paard van de familie. Sinds afgelopen weekend woont Moos aan de Kazemat, waar voorlopig een deel voor haar is afgezet. Ze trekt al aardig wat bekijks van voorbijgangers die ineens 'iets groots' achter het hek zien liggen. Moos blijft er relaxt onder. En dat het nieuwe verblijf nog niet klaar is, lijkt haar ook niet te deren. Met dit warme weer bestaat de dag toch vooral uit een beetje dutten in de schaduw.

Kinderboerderij Beestenboel probeert ook deze zomervakantie zoveel mogelijk op woensdagmiddag en in het weekend open te zijn. ,,Maar dat kan alleen als er een toezichthouder is", legt bestuurslid Dorien Werps uit. ,,Helaas is er niet altijd iemand beschikbaar. Daar kunnen we dus nog wel wat vrijwilligers voor gebruiken." Wie zeker wil weten of de kinderboerderij open is, doet er verstandig aan om voor een bezoek eerst even op de Facebookpagina van Beestenboel te kijken. En wie een handje wil helpen, kan hier ook terecht, of op de website.