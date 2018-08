Voormalige burgemeester van vroegere gemeente Kerkwijk Henk de Kort overleden

Henk de Kort groeide op in een boerengezin in Bruchem en werd zelf later ook veehouder. Hij was al vroeg actief in de lokale politiek. Daarnaast had hij diverse bestuursfuncties. Eén was die van de B.O.G. afdeling Bommelerwaard (Bond van Oud-leerlingen van het land- en tuinbouwonderwijs in Gelderland). Ook was hij onder meer voorzitter van de Commissie Veeteelt in De Bommelerwaard en voorzitter van het Streekarchief Bommelerwaard.