Voorstel PvdA: Ook in Zaltbommel inwoners laten meedenken over wonen en zorg

Bezoekers ‘The Mauritani­an’ op Slot Loevestein kijken de hoofdper­soon van de film in de ogen: ‘Elke staatsge­van­ge­nis moet museum worden’

POEDEROIJEN - Waar de film The Mauritanian over gaat? Dat is voor Mohamedou Ould Slahi geen verrassing. Zijn dagboek tijdens de gevangenschap in Guantanamo Bay vormde immers de basis voor het script. ,,Het heeft mij bijna een jaar gekost om de hele film te kunnen afkijken.”