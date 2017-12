Vrachtwagen belandt in greppel bij Zuilichem: N322 dicht voor verkeer

Het ongeluk gebeurde rond 06.15 uur door nog onbekende oorzaak. De chauffeur kwam vanuit de richting Poederoijen/Andel toen het mis ging. Hij raakte enkele bomen en belandde vervolgens schuin in de berm. De chauffeur is met onbekende verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer is ter plaatse gekomen om enkele bomen die uit de grond zijn gereden kort te zagen. De politie heeft ondertussen de weg in beide richtingen afgesloten tussen Zuilichem en Brakel. Dat zorgt voor de nodige verkeerschaos in de ochtendspits. Het is onduidelijk tot hoe laat de weg dicht is. De vrachtwagen moet nog geborgen worden. Of het verkeer tijdens die werkzaamheden over de N322 kan, is dus nog onduidelijk.