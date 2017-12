Vrachtwagenchauffeur blokkeert A2 om slachtoffer te beschermen: 'Wat moet je anders doen?'

,,Het ongeluk was net gebeurd en ik kwam aanrijden. Ik zag het verkeer wijken naar links. In mijn spiegel zag ik hoe een auto mij rechts over de vluchtstrook wilde inhalen. Ik dacht: 'Wat gaat hij nou doen?' Toen heb ik mijn vrachtwagen ervoor gezet en mijn alarmlichten aangedaan." Daarmee zorgde Meesen ervoor dat het slachtoffer in de luwte behandeld kon worden . Na iets meer dan een uur kon hij zijn weg vervolgen.

,,Het is eigenlijk een geluk bij een ongeluk", vertelde Belg na zijn actie aan de agenten. ,,Voor hetzelfde geld had ik haar gepakt met mijn vrachtwagen. Dan komt er ineens 20 ton over je heen. Dan denk ik niet dat ze het nog kan navertellen." Meeusen zegt van de politie te horen te hebben gekregen dat het slachtoffer buiten levensgevaar is. De politie in Zaltbommel bevestigt dit.