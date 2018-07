Vragen over personeel nieuwe distributiereuzen in Zaltbommel

ZALTBOMMEL - Hoeveel personeel hebben de nieuwe, in aanbouw zijnde distributiecentra in Zaltbommel nodig? En wat voor een mensen zijn dat? De fractie van de SP stelt er vragen over.

Op bedrijventerrein Wildeman in Zaltbommel verrijzen momenteel twee enorme distributiecentra. Het een is voor internationale koeriersdienst DHL, de andere is voor logistieke reus Mainfreight. De SP wil graag meer weten over het personeel waarmee beide bedrijven straks gaan werken. Fractievoorzitter Martijn Stoutjesdijk stelt er schriftelijke vragen over aan het college van burgemeester en wethouders.

Arbeidsmigranten

Om hoeveel arbeidsplaatsen gaat het bij Mainfreight? En klopt het eerder genoemde aantal van 350 banen bij DHL? Verder wil de SP weten hoeveel mensen uit de regio hier werk gaan vinden. En of er ook een lijntje gelegd wordt met UWV/Werkzaak. En dan zijn er ook nog wat vragen over buitenlands personeel. ,,Is de verwachting dat er ook arbeidsmigranten komen te werken? En hoe zullen zij ingehuurd worden, rechtstreeks of via uitzendbureaus? En waar zullen zij onderdak gaan vinden?"

Volgens Stoutjesdijk vloeien zijn vragen voort uit onrust onder de inwoners van de gemeente. ,,Gevreesd wordt dat met de komst van twee grote distributiecentra het aantal arbeidsmigranten en daarmee ook de druk op de huizenmarkt enorm zal toenemen." Burgemeester en wethouders hebben enkele weken de tijd om op al deze vragen een antwoord te formuleren.