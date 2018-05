Vrijheid vieren in de breedste zin van het woord tijdens Tour de Waal

Tijdens de Tour de Waal waren er zes fietsroutes uitgestippeld, waaronder de Waterlinieroute, de verdwenen kastelenroute en de wijde Waalroute. Verschillende legervoertuigen met veteranen maakten een tocht langs de festivallocaties. Verder werden er broodjes gedropt op acht verschillende locaties én een aantal parachutisten maakten een sprong. Per locatie werden er extra activiteiten georganiseerd.

Dichters trekken langs de dorpen

In Rossum moesten de toeschouwers even geduld hebben voordat de broodjes werden gedropt. Tientallen kinderen renden alvast het weiland op tot het zover was. Na afloop van de dropping konden de toeschouwers door naar de poëzietour. Twee dichters uit de regio trokken langs verschillende dorpen om daar hun gedichten voor te dragen. In Rossum bleef een klein groepje mensen luisteren naar de gedichten die werden voorgedragen door Leo van der Laan uit Bruchem en Esther van Empel uit Nieuwaal. Van der Laan was er bij de eerste editie al bij, Van Empel sloot zich vorig jaar aan. "De gedichten die we hebben uitgezocht zijn door ons zelf geschreven en hebben met vrijheid te maken", aldus van der Laan. "Dit in de breedste zin van het woord. Het is ontzettend leuk om te doen, want in veel teksten herken je het thema vrijheid terug."

'Uiteindelijk erg mooi'

Poëzie is niet voor iedereen, aldus de twee. "Het is best lastig om een gedicht toegankelijk te maken", aldus van der Laan. "Het is soms maar een selecte groep die speciaal naar poëzie komt luisteren. Het is echter wel zo dat de meeste mensen toch al op locatie zijn, en dan blijven luisteren. Uiteindelijk vinden ze het dan ook wel erg mooi." De gedichten van Van Empel richtten zich op groei, ontwikkeling en bezinning. "Vrijheid is heel erg breed. Daarom gaan niet alle gedichten over het verleden. Je kunt ook vrijheid vinden in het proces waarin je leert om op eigen benen te staan en bijvoorbeeld een keuze maakt voor een vervolgopleiding of baan."

Zowel de poëzietour als de veteranen in een colonne van oude legervoertuigen eindigden in Zaltbommel. In andere dorpen ging het feest tot in de latere uurtjes door.