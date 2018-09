Warm welkom en vervelend vertrek bij CDA Zaltbommel

Nadine Koster neemt de raadszetel van Simon Buwalda in, die deze zomer wethouder in Culemborg is geworden. Ze werd donderdagavond geïnstalleerd door burgemeester Peter Rehwinkel. Samen met voorzitter Hein de Kort vormt zij nu de raadsfractie van het CDA. De derde zetel is de partij kwijt. Begin augustus maakte het partijbestuur bekend het vertrouwen in Jaco Melse te hebben opgezegd. Waarom precies werd niet duidelijk; het zou om 'een opeenstapeling van gebeurtenissen' gaan. Melse zei in een reactie verbaasd te zijn en zich niet te herkennen in de argumenten van het bestuur. De hele zomer bleef onduidelijk of Melse de derde CDA-zetel terug zou geven aan de partij, zoals het bestuur wilde, of dat hij op persoonlijke titel in de raad blijft zitten. Hij kondigde aan in de eerste raadsvergadering na het zomerreces met een verklaring te komen.