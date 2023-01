Wat is er te doen: Nieuwjaarsconcerten en kilo’s eraf rennen

uit in de valleiThuis op de bank zitten kan altijd nog. Stappen is wel zo gezellig. Gelukkig is er voor de liefhebbers dit weekend weer genoeg te beleven in Rivierenland.

Volharding in kerk

Fanfare de Volharding uit Deil geeft zaterdag vanaf 20.00 uur een winterconcert in de kerk van buurdorp Enspijk. Dit concert is terug van weggeweest na de de corona-stilte. Onder leiding van dirigent Wim Baijense speelt de fanfare onder andere de opzwepende Stevie Wonder-hit Sir Duke, Spanish Dance en Euphonium Ragtime. Entree wordt niet geheven, maar een vrijwillige bijdrage is altijd welkom. Na afloop van het concert kan er in de kerk nagepraat worden met een hapje en een drankje.

KTVM in Dominicus

Maar muziekliefhebbers kunnen zaterdag ook kiezen voor een concert van KTVM in Tiel. Vanaf 19.30 uur laat de Koninklijke Tielse Vrijwillige Muziekvereniging van zich horen met het Nieuwjaarsconcert in de Dominicuskerk. KTVM staat onder leiding van dirigent Jacco Nef, en Ben Middendorp bespeelt het orgel. De toegang is gratis. KTVM kent een rijke historie en bestaat dit jaar al 120 jaar.

Statinacross in Beusichem

Wie zondag de goede sportieve voornemens wil omzetten in daden kan terecht bij de traditionele Statinacross in Beusichem. De Culemborgse atletiekvereniging Statina organiseert dan de jaarlijkse Meentcross. De Meentcross is een hardloopevenement dat al bijna dertig jaar bestaat op recreatieterrein De Meent in Beusichem.

Het parcours is uitdagend en gaat over heuvels, het zandstrand en kronkelende bospaadjes. Er is keuze uit afstanden van circa 3, 6 of 9 km. Daarnaast is er een aparte jeugdloop van 1,5 kilometer voor jeugd tot en met 12 jaar. De jeugdloop begint om 11.45 uur en de andere afstanden om 12.00 uur. Inschrijven kan via de website statina.nl.

Big Band Betuwe

Wie zondag na de cross in Beusichem nog iets wil ondernemen kan doorlopen naar Buurmalsen. Big Band Betuwe speelt in Ons Eigen Gebouw in Buurmalsen om het nieuwe jaar feestelijk en muzikaal af te trappen. Big Band Betuwe speelt het traditionele nieuwjaarsconcert met een gevarieerd repertoire in swing, latin en jazz. De Big Band wil er weer een feestje van maken. Het concert begint om 15.00 uur, de toegang is gratis.

