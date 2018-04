Wel provinciale felicitaties voor snel internet in buitengebied Rivierenland, maar geen geld

Eerder legde Kees Zondag, wethouder van Zaltbommel en bestuurder van de regio, al uit dat hier vier jaar voor geknokt is. Hij is dan ook blij dat de tien gemeenten nu eindelijk zelf aan de slag mogen. Ook uit het buitengebied klinkt gejuich. Daar moeten particulieren en bedrijven zich nu nog behelpen met belabberd internet via een koperen telefoondraadje.

De miljoeneninvestering moet zichzelf uiteindelijk in vijftig jaar terugverdienen. Maar alle onderzoeken die de afgelopen vier jaar nodig waren voor de aanvraag in Brussel, hebben ook geld gekost. Mocht de Regio Rivierenland enige hoop hebben daarvan nog iets terug te krijgen van de provincie, dan drukt gedeputeerde Van Dijk die meteen de grond in. ,,We zien geen aanleiding om hier financieel aan bij te dragen."