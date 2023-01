Woningsplitsing in Tiel wordt lastiger, om ‘hokjes voor Polen’ tegen te gaan

Tiel maakt het opsplitsen van woningen lastiger, in een nieuwe poging om verkamering in de stad tegen te gaan.

Verkamering is al een jaar of tien een hot issue in Tiel. De stad wordt overspoeld door Oost-Europese arbeidskrachten, die in het hele rivierengebied werken maar van wie de huisvesting vaak een probleem is. Zij slapen vaak met meerderen in reguliere eengezinswoningen, wat de doorstroming tegenhoudt en extra druk op de woningmarkt geeft.

Daarbij gaat het niet zelden om woonruimtes van lage kwaliteit. Bovendien legt zo’n ‘forse toename van voordeuren’ vaak een negatief beslag op de buurt. Naar schatting vierduizend arbeidsmigranten wonen in Tiel.

Het stadsbestuur past nu de huisvestingsverordening aan. Dat is een goed moment om woningsplitsing een stuk lastiger te maken. ,,Een nieuwe woning moet na afsplitsing minimaal 90 vierkante meter tellen”, zegt verantwoordelijk wethouder Remco Dijkstra. ,,Dan praat je doorgaans over een heel flinke woning die je dan nog kunt splitsen. En je voorkomt er dus verkamering of heel kleine appartementjes door.”

Niet meer vanaf 40 vierkante meter

Tot nu toe was woningsplitsing vanaf ongeveer 40 vierkante meter mogelijk. Dijkstra: ,,Maar we hebben al genoeg van die heel kleine huisjes in Tiel.” Waarbij hij overigens de mogelijkheid van wonen boven bijvoorbeeld een winkel nog wel open wil houden. ,,Om bijvoorbeeld studenten te huisvesten.”

Quote We hebben al genoeg kleine huisjes in Tiel, we willen grotere appartemen­ten met meer kwaliteit Remco Dijkstra, wethouder Tiel

Het is ook aan Dijkstra om met huisvestingsplannen voor die Oost-Europeanen te komen, elders woongelegenheid te creëren – al dan niet voor honderden tegelijk, en de ‘hokjes voor Polen’ weer beschikbaar te krijgen voor ‘gewone Tielenaren’.

Het maken van plannen daarvoor gaat vooralsnog niet hard, vooral door gebrek aan ambtenaren die die kar moeten trekken. ,,Maar toch wil ik rond de zomer al eerste ideeën op tafel zien te krijgen”, aldus Dijkstra. Hij is daarvoor wel in gesprek met vooral enkele grote uitzendbureaus, die voor de Oost-Europeanen bemiddelen.

Zelfbewoningsplicht níet haalbaar

Overigens haalt de door de Tielse gemeenteraad gewenste zelfbewoningsplicht het níet in de nieuwe huisvestingsverordening. De raad vroeg bijna een jaar geleden in een motie om maatregelen waarbij woningen na aankoop niet direct aan derden verhuurd zouden worden. Arnhem en Nijmegen kennen daar regels voor. Maar volgens Dijkstra is zoiets in Tiel niet haalbaar.

,,Het fenomeen is ook alweer een beetje achterhaald. Maar belangrijker: het gaat in Tiel om zeer minimale aantallen, zo hebben we geconstateerd. Op de vingers van één hand te tellen. Dan sta je juridisch ook niet sterk als een woningbezitter naar de rechter stapt.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.