Zaltbommel baant de weg voor een speelautomatenhal bij Van der Valk

Een speelautomatenhal op een bedrijventerrein kan best, maakt het vooronderzoek duidelijk. ,,Het is niet gebleken dat we dat niet moeten willen'', aldus burgemeester Peter Rehwinkel. ,,In andere plaatsen is geen sprake van een hoger verslavingscijfer in de buurt van een nieuwe speelautomatenhal. In sommige gevallen ging dat zelfs omlaag.''