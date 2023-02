Zaltbommel blij met meer meldingen over scheve stoeptegels, onkruid en afval, want dan kan ze er wat aan doen

Brabants Burgerplat­form stapt per direct uit mestover­leg: ‘We doen niet voor de schone schijn mee’

DEN BOSCH/EINDHOVEN - Het Brabants Burgerplatform stapt per direct uit het overleg over de mestproblematiek in de provincie. Volgens voorzitter Geert Verstegen uit Sint Hubert heeft de koepel van milieu- en burgergroeperingen het gevoel er ‘voor de schone schijn bij te zitten’. ,,Daar passen we voor. We kunnen onze tijd beter besteden.”