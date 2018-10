Zaltbommel graaft 4.000 ton met chemicaliën vervuilde grond af op plek drugslab

ZALTBOMMEL - Aan de Bommelsekade 1 in Zaltbommel is de afgelopen weken 4.000 ton vervuilde grond afgegraven en afgevoerd. Kosten: 350.000 euro.

Op die plek trof de politie in april 2015 een groot, werkend drugslaboratorium aan. Hier konden wekelijks honderden kilo’s amfetamine (speed) worden geproduceerd. Het lab zat in een zeecontainer, op het terrein van een autobedrijf. Na ontmanteling is de locatie verder onderzocht en toen bleek dat er ook sprake is van een forse bodemverontreiniging. Middels bestuursdwang heeft de gemeente Zaltbommel geprobeerd om de veroorzaker van de vervuiling ertoe te bewegen om de boel zelf op te ruimen. Dat heeft niet tot resultaat geleid. Daarom heeft de gemeente nu zelf de werkzaamheden uit laten voeren. De kosten wil Zaltbommel op de vervuiler verhalen. Daarvoor is beslag gelegd op het onroerend goed van de eigenaar.

Veilingweg

Er staat Zaltbommel op dit vlak nog meer te wachten. Ook bij het drugslaboratorium dat in april van dit jaar op een bedrijfsperceel aan de Veilingweg 11 werd aangetroffen, is de bodem vervuild. Hier zijn chemicaliën op de riolering geloosd. Zowel op het perceel als over een lengte van bijna 500 meter onder de openbare weg zijn de rioolbuizen beschadigd geraakt. Aanvullend onderzoek moet uitwijzen hoeveel chemicaliën er in de bodem zijn gelekt.

Schandelijk