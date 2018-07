Zaltbommel plaatst bankjes bij steiger snelle pont naar Loevestein

Deze verbinding over het water is een proef van de gemeenten Zaltbommel en Gorinchem, wordt uitgevoerd door veerdienst Riveer en is bedoeld om de recreatie te bevorderen. De snelle boot (passagiers worden met 40 kilometer per uur in een kleine drie kwartier naar Slot Loevestein gebracht) is een groot succes. Bij alle vijf de afvaarten in Zaltbommel staan aan de Veerweg dagelijks mensen te wachten. Een deel daarvan kan nu ook zitten.