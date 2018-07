Zaltbommel waarschuwt in meerdere talen voor zwemmen in de Waal

Ook de komende dagen blijft het zonnig en warm en dat lokt mensen naar het water. Het zwemmen in de grote rivieren in het algemeen en in de Waal in het bijzonder is niet zonder gevaren. Vorig jaar eiste de Waal twintig levens. Het zijn opvallend vaak buitenlanders die verdrinken: Polen en asielzoekers. Voor de gemeente Zaltbommel reden om ook in buitenlandse talen te waarschuwen. Overigens staan er op de Waalstrandjes bij Zaltbommel ook borden met universeel symbool: een mannetje dat dreigt te verdrinken.