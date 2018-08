Zaltbommel wil eerst onderzoek naar haalbaarheid Leisuredome

Is het wel veilig, om ingeklemd tussen snelweg A2 en het spoor Utrecht-Den Bosch een vrijetijdscentrum te bouwen waar honderden mensen zullen verblijven? En stoot dit Leisuredome andere ondernemers niet het brood uit de mond? Komen er bijvoorbeeld niet te veel restaurants of bioscopen in de regio?

Het Zaltbommelse college van burgemeester en wethouders wil in principe meewerken aan de komst van het Leisuredome, maar wil over bovenstaande zaken eerst duidelijkheid hebben. ,,Om te voorkomen dat we straks voor niks heel veel tijd in het uitwerken van de plannen steken", legt wethouder Gijs van Leeuwen uit. ,,Ik wil eerst graag weten of het allemaal wel kan."