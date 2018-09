Zaltbommel wil spaarpot maken voor opruimen van drugsafval

Riolering

Het drugslab werd in april ontdekt en ontmanteld. Al snel bleek dat er chemicaliën op de riolering zijn geloosd. Daardoor zijn de buizen beschadigd, zowel onder het bedrijfsterrein als over een lengte van ruim 400 meter onder de openbare weg. Volgens Rehwinkel is er aanvullend onderzoek nodig. Gevreesd wordt voor ook nog een fikse bodemverontreiniging. In dat geval zullen de kosten nog veel verder oplopen en is de nu gereserveerde 200.000 euro niet genoeg.

,,Drugszaken komen zo vaak voor, moeten we hier niet structureel geld voor gaan reserveren, vroeg SP-commissielid Aziz Rahou zich in de vergadering van donderdagavond af. ,,In de begroting voor 2019 komen we hierop terug, reageerde Rehwinkel. ,,We willen een voorziening creëren, voor als er niet genoeg geld is. Want uiteindelijk ligt er ook bij ons een verplichting." Kees Kesting (ChristenUnie) sprak morrend de hoop uit dat er dan ook meer geld gestoken wordt in preventie van drugsgebruik. Rehwinkel zei dat ook dat de aandacht heeft. ,,Mensen moeten beter weten wat voor een wereld hier achter schuil gaat."