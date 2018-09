Zaltbommelse band Spark of Sanity is klaar voor AppelPop

De jonge muzikanten hebben we zin in. ,,Echt super", zegt bassist Bjorn Schouten. ,,Ik ga zelf al naar Appelpop sinds ik zelfstandig reisjes met de trein mag maken en nu staan we komend weekend gewoon zelf op het podium. Geweldig! We mochten deze zomer ook al op Rosrock in Rossum spelen, een festival waar ik nog langer kom dan Appelpop en dat was al helemaal te gek. En in november staan we in de Gelderlandfabriek in Culemborg, ook weer een optreden dat we aan de Parel te danken hebben."