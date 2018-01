Zaltbommelse Uiterwaardencross wijkt uit voor hoogwater; 'we hebben snel kunnen schakelen'

Samen met twee vrienden, Robert Schimmer en Roland van de Werken, zit Walter Cleton in het bestuur van stichting Cyclocross Zaltbommel. ,,Het idee komt vanuit ons drieën, maar in totaal organiseren we het evenement met vijftig vrijwilligers." Dat het evenement moest verplaatsen, was geen probleem. ,,Wij zijn als stichting redelijk ambitieus, wij willen namelijk graag het Nederlands kampioenschap veldrijden organiseren. Bij dat soort evenementen is het van belang dat er een plan B beschikbaar is. We waren voorbereid en daardoor hebben we snel kunnen schakelen."

'Prima opkomst'

Het parcours werd opgezet in de Kindertuin en werd uiteindelijk zo'n twee kilometer lang met verschillende afdalingen. De reacties vanuit de rijders waren positief. Voor een eerste cross, zonder al te veel promotie vooraf, was de opkomst volgens Cleton 'prima'. Bij de categorie mountainbike heren sloten 35 deelnemers aan, bij de jeugd ongeveer 30. Veel deelnemers meldden zich ter plaatse nog aan. ,,Het is niet erg dat we moesten uitwijken. De locatie is een stuk intiemer dan de beoogde uiterwaarden waar het eigenlijk om zou draaien. Al waren er wel wat beperkingen in de Kindertuin, de paden zijn bijvoorbeeld niet breed."