Zaltbommelse voetballer Jasper Wolters (43) overleden; benefiet voor hem leverde tien mille op

Jasper kreeg in mei 2016 te horen dat bij hem voor de derde keer een agressieve hersentumor was aangetroffen. Deze werd de jonge man fataal. De club reageert emotioneel via een bericht op hun facebookpagina: 'Jasper is als speler en bestuurslid al jaren betrokken bij Nivo Sparta. Jasper ademde Nivo Sparta, hij droomde Nivo Sparta. Nivo Sparta is zijn club en daar deed hij werkelijk alles voor wat in zijn vermogen lag,'