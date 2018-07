Zomerkamp Orizon uit Zaltbommel wijkt uit vanwege eikenprocessierups

De groep van veertig kinderen vertrekt zondag uit Zaltbommel. De locatie in Loon op Zand waar Orizon al jaren te gast is, ligt in het bos en daar wemelt het nu van de eikenprocessierupsen. De haren van deze diertjes zorgen voor irritatie aan huid, ogen en luchtwegen. De organisatie wijkt daarom uit naar een andere plek: camping Duinhoeve in Udenhout. Dit terrein ligt niet in het bos. Hinderlijke rupsen zitten er niet, maar er is ook minder schaduw. Met het oog op het aanhoudende zomerweer adviseert de organisatie de kinderen om een petje mee te nemen. Het kamp, dat zondag begint, duurt tot zaterdag 14 juli.