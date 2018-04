Zorgen over treinen in Zaltbommel: Er rijden er straks wel heel veel voorbij

Ze komt op bezoek in de regio. Dat schrijft van Veldhoven in een brief aan de Tweede Kamer. Mensen uit de Bommelerwaard konden dinsdag deskundigen vragen stellen en hun zienswijzen indienen over de plannen tijdens een bijeenkomst over de 'Programmering Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) in Zaltbommel.'

Geluidsschermen

,,Komen er toch geluidsschermen naast het spoor achter ons huis? Had ik nog niet gezien", zegt mevrouw van der Linden enigszins verrast. De familie bestudeert de streepjes en blokjes op één van de informatiepanelen. ,,Dat blauwe lijntje is toch een scherm?"



Mevrouw van der Linden was dinsdag één van de veertig bezoekers tijdens een bijeenkomst van ProRail over het spoor in de Bommelerwaard op het traject Meteren/Boxtel. Over ruim tien jaar rijden er maximaal 60 goederentreinen en bijna 300 reizigerstreinen door de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel. De Brabantroute via Breda en Tilburg naar het zuiden wordt ontlast en de Betuweroute wordt beter benut. ,,De pijn wordt over drie routes verdeeld", zegt iemand van ProRail.



,,Er 'sjokken' op dit moment anders nog niet zo heel veel treinen over die Betuwelijn", reageert Elly Kraan uit Brakel. ,,Dat traject ligt er toch al jaren. Het is een afweging tussen de mensen die langs het spoor wonen en de centen. Uiteindelijk gaat het om de pingels. Ik houd mijn vraagtekens. Ongeveer 350 treinen per etmaal. Dat is toch niet voor te stellen?

Milieuvervuiling

Mevrouw van der Linden merkt dat het al drukker is op het spoor. ,,Sta met die nieuwe tienminutenregeling van NS altijd stil bij de overweg op de Maasdijk als ik naar Hedel rijd. Dat is toch ook milieuvervuiling? Extra treinen door de Bommelerwaard? Denk dat het nodig is. Ik sta nu vaak in de file. Als er meer mensen en goederen via het spoor gaan wordt het minder druk op de weg. Die treinen horen we nauwelijks. We wonen er al zo lang. Het geluid went hè. De spoorbrug over de Maas? Alleen bij noordelijke wind."

Een bezoekster uit Hedel, die liever anoniem wil blijven, heeft de indruk dat er zwaardere goederentreinen voorbijkomen. ,,Ze rijden naar mijn idee ook harder. De struiken en bomen langs het spoor zijn bij mij niet zo lang geleden weggehaald vanwege vallende bladeren op de rails. Misschien is dat wel de reden? Of ik me zorgen maak over de toekomst? Er rijden straks wel heel veel (goederen)treinen mijn huis voorbij. Hebt ook geen enkel idee van wat er allemaal in die wagons zit. Dat geldt trouwens ook voor het vervoer over de weg. Daar denk je niet aan. Ik slaap er niet minder om. Anders heb je geen leven meer."