Zwaargewonde agent laat van zich horen na crash A2: 'Grote impact op mijn gezin'

ZALTBOMMEL/DEN BOSCH – Wat begon als een mooie motordienst, eindigde in een persoonlijk drama. Voor politieagent Vincent van der Steen sloeg het noodlot onderweg naar een spoedmelding toe: hij crashte met zijn motor op de A2 en raakte zeer ernstig gewond. Nu, ruim een maand later, laat hij van zich horen. ,,Het is niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk herstellen.”

Voor Van der Steen is het een zaterdag om nooit meer te vergeten. Op 21 april rijdt hij samen met een collega naar de A2 bij Zaltbommel, waar zojuist een ernstig ongeluk is gebeurd. Een bestelbusje is daar achterop een vrachtwagen geklapt. Hulpdiensten zijn met spoed onderweg.

Zo ook Van der Steen. Hij springt op zijn motor en rijdt met optische signalen naar de plek van het ongeval. Bij het nemen van afrit A2 Zaltbommel gaat het mis: de agent raakt van de weg en belandt met hoge snelheid in de berm. Van der Steen is er ernstig aan toe; hij heeft zeven ribben en zes ruggenwervels gebroken en heeft een bloeding in zijn hersenen.

Gecompliceerde breuk

Met spoed wordt hij naar het UMC in Utrecht gebracht. In verband met een gecompliceerde breuk moeten artsen een brug in zijn rug maken. ,,Dit heeft er in geresulteerd dat mijn rug vanaf mijn schouders tot aan bijna de onderrug vastgezet is met twee platen”, legt hij uit in een persoonlijke blog. Wonder boven wonder verloopt het herstel in het ziekenhuis voorspoedig: Van der Steen mag na zes dagen naar huis en verheugt zich om het normale leven weer op te pakken.

Maar dan komt het besef dat het nu pas allemaal begint. ,,Het is niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk herstellen”, legt hij uit. ,,Hier had ik zelf nooit over nagedacht maar het heeft toch een grote impact gehad op het hele gezin. Dat besefte ik in het begin niet. Gelukkig heb ik een geweldige vrouw en twee kinderen die mij aan alle kanten steunen, waardoor ik positief blijf. Ook familie en vrienden die altijd voor ons klaarstaan, echt super.”

Tekst gaat verder onder deze foto

Volledig scherm Motoragent zwaargewond bij ongeval op afrit A2 bij Zaltbommel. © Bart Meesters/Meesters Multi Media

Steunbetuigingen

Van der Steen is na het ongeluk overladen met steunbetuigingen en lieve berichtjes. ,,Wij hebben zelfs kaartjes ontvangen vanuit het buitenland, echt grandioos. Ik kan wel zeggen, dat heeft ons heel veel steun geboden en doet een mens goed. Onze dank is daarvoor groot”, toont de agent zich dankbaar.

Met kleine stapjes gaat zijn gezondheid vooruit. ,,Ik kan weer lopen en mag gebruik maken van een hometrainer om weer wat op kracht te komen. Ik kan mij moeilijk concentreren op zaken maar dat gaat met de tijd ook wel goed komen. Nogmaals enorm bedankt voor al jullie steun!”